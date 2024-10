Indoormarathon Utrecht dit weekend live te volgen

Op vrijdagmiddag- en avond begint de wedstrijd met de voorrondes van de rubrieken enkel- en tweespan paarden. Er is vrijdag ook een jeugdrubriek die over twee omlopen wordt beslist. De overige rubrieken rijden hun voorrondes op zaterdag 5 oktober.

De besten (één op de vier deelnemers) strijden op zaterdagavond in de finale om de prijzen. In het parcours is een mooie brug opgenomen en Berry van den Bosch zorgt voor het parcoursontwerp.

