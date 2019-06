Informatieavond menopleidingen Wim De Poorter op 5 juli

Tijdens de informatieavond worden de volgende opleidingen toegelicht:

basisopleidingen enkel- en tweespan rijden

cursussen gevorderden voor alle aanspanningen, van enkelspan tot vierspan en tandem.

Voor de enkel- en tweespan opleidingen is het mogelijk om in een later stadium een examen voor het VLP-Menbrevet A en/of B.

De lesdagen worden op deze avond afgesproken.

De leerling-menners hoeven niet over een eigen paard of koets te beschikken, maar kunnen gratis gebruik maken van de paarden, tuigen en rijtuigen van Wim De Poorter.