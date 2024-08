Initiatief nieuwe SWM Exloo breed gedragen

Jacques Poppen is één van de kartrekkers binnen de organisatie van de nieuwe SWM in Exloo. “We hebben inmiddels gemerkt dat er veel animo is vanuit de deelnemers, we hebben maar liefst 75 aanmeldingen! Daarnaast zijn we heel blij dat meerdere sponsoren hebben aangeboden hun steentje bij te willen dragen. Hierdoor kunnen we niet alleen prijzen beschikbaar stellen voor alle rijders, maar ook voor grooms. We willen dat iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt”, laat mede-initiatiefnemer Jacques Poppen aan Hoefnet weten. “Het is super gaaf dat er zelfs lessen beschikbaar zijn gesteld als prijs! Het zijn stuk voor stuk super interessante mensen die de lessen beschikbaar stellen, maar ik ga geen namen noemen. Het zou oneerlijk zijn als we dan niet iedereen benoemen.”

Vrijdag komen de eerste deelnemers aan. “We gaan proberen iedereen op één overnachtingsterrein te laten parkeren. Het wordt waarschijnlijk passen en meten, maar we denken dat het voor iedereen fijner is om bij elkaar in de buurt te staan.” Zaterdag staan de dressuur en vaardigheid op het programma, dat om 9:00 uur begint. De verwachting is dat de marathon zondag rond dezelfde tijd zal beginnen.

Klik hier voor de deelnemerslijst en de voorlopige startlijst

