Inschrijven FEI cursussen Baborówko tot 8 december

Van 7 tot en met 12 januari worden de officials bijgeschoold op het Baborówko Equestrian Centre in Polen. Joaquín Medina is de cursusleider voor de juryleden en de Technisch Afgevaardigden, Martin Röske schoolt de stewards bij en Johan Jacobs is de cursusleider voor de parcoursbouwers. Deze cursus is voor zowel maintenance als voor promotie.

De officiële uitnodigingen staan in de FEI kalender. FEI Officials kunnen zich aanmelden via hun Nationale Federatie.

