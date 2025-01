Inschrijven nog mogelijk bij Men-Indoor Laag Soeren

Hoewel de Strijd der Districten dan al voorbij is en er langzaam vooruitgekeken gaat worden naar het nieuwe outdoorseizoen, biedt deze wedstrijd alle mogelijkheden om de paarden en pony’s droog en comfortabel te trainen, op conditie te brengen of te houden en jonge paarden in een veilige omgeving kennis te laten maken met de wedstrijdsport.

Er kan binnen losgereden worden en de wedstrijd gaat over twee manches.

Het parcours ligt in handen van Bennie Steenblik, die er voor zorgt dat de wedstrijdrijders aan hun trekken komen, maar ook de beginnende menner of menner met een jong dier fijn kan trainen.

Inschrijven kan via MijnKNHS of door het sturen van een Whats-app’je.

