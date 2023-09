Inschrijven voor GPS Mendurance in Etten Leur nog mogelijk

Het is dus mogelijk om mee te doen aan de Mendurance door middel van GPS, maar als gewenst kunnen deelnemers ook een routebeschrijving krijgen.

De route gaat door de bossen en het buiten gebied van Etten-Leur Rijsbergen en Sprundel. De bosgebieden zijn in eigendom van Brabantslandschap, dat meewerkt bij het uitzetten van de route. Parkeren is op de terreinen van menstal Jochems. Daar is ook de start en finish en er staat een tent waar hapjes en drankjes te verkrijgen zijn.

Inschrijven kan via de website of door het sturen van een mail naar inschrijven@mensport-en-endurance.nl.