Inschrijving Indoor Houten geopend

In de superlange piste komt een mooi parcours te staan. De wedstrijd is voor deelnemers uit West tevens Districtskampioenschap. De inschrijving is vandaag geopend. Aanmelden kan tot uiterlijk 5 januari 2022, maar als je rubriek eerder vol is, kom je op een wachtlijst te staan. Je inschrijving is definitief nadat je een bevestiging hebt ontvangen. De organisatie kijkt uit naar een wedstrijd als vanouds: met veel sfeer, prachtige parcoursen en een spannende strijd.

Klik hier voor het aanmeldformulier