Inschrijving Indoor Houten opent binnenkort

Vanaf 6 november 8:00 uur is de inschrijving voor iedereen geopend. Voor Mendistrict West gaat de inschrijving op 30 oktober 8:00 uur al open, zij zijn van een startplaats verzekerd bij inschrijven tussen 30 oktober en 5 november.

Dit jaar gaat het inschrijven wederom via een inschrijfformulier en betaling vooraf. Na het invullen van het inschrijfformulier word je automatisch doorgestuurd via IDEAL om het inschrijfgeldte voldoen. De inschrijving wordt verwerkt na betaling, mits het maximum aantal deelnemers in de rubriek nog niet is overschreden.

Als het maximum aantal deelnemers in de rubriek bereikt is, wordt u na betaling automatisch op de wachtlijst geplaatst. Als u uiteindelijk niet kunt deelnemen omdat het maximum aantal deelnemers bereikt is, wordt het startgeld na de wedstrijd teruggestort.

Indien een rubriek uit minder dan 4 deelnemers bestaat kan de organisatie besluiten de rubriek te laten vervallen.

Er kan alleen worden ingeschreven via dit formulier. Inschrijvingen die voor 6 november binnen komen worden niet in behandeling genomen (m.u.v. Mendistrict West).

De inschrijving is definitief na een bevestigingsbericht van de organisatie. De inschrijvingstermijn sluit op 5 januari. Indien de wedstrijd voor 5 januari 2024 vol zit, kom je op een wachtlijst te staan.

Programma

Het programma komt er onder voorbehoud als volgt uit te zien:

Donderdag 18 januari 2024

20:00 uur Verkennen, secretariaat open en het restaurant van de Zilfia’s Hoeve is geopend.

Vrijdag 19 januari 2024

09:00 uur Tweespan pony

14:00 uur Tandem pony

16:00 uur Enkelspan paard

Zaterdag 20 januari 2024

08.00 uur Enkelspan pony

14.00 uur Tweespan paard

16.45 uur Vierspan pony

19.30 uur Finale

Klik hier voor meer informatie en het emailadres voor vragen