Inschrijving Menavond Indoor Wierden geopend!

Deze wedstrijd in Manege de Vossenbos in Wierden is opengesteld voor tweespanrijders die vrij kunnen inschrijven. Uiteraard komen ook de vierspannen aan de start, deze worden door de organisatie persoonlijk uitgenodigd. In overleg met de organisatie van Menindoor Nijkerk is er voor gekozen om dit jaar in Wierden geen vierspan pony’s uit te nodigen.

Het programma loopt van ca. 19.00 tot 22.00 uur. Er zijn zowel binnen als buiten ruime losrijmogelijkheden en er is stalling aanwezig, waar kosteloos gebruik van gemaakt kan worden. Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd.

De organisatie is in handen van internationaal vierspanrijder Herman ter Harmsel, het parcours wordt ontworpen door internationaal parcoursbouwer Arjan Kleinjan.

De wedstrijd bestaat uit twee omlopen over hetzelfde parcours voor alle deelnemers. De startvolgorde van de tweede omloop is de omgekeerde volgorde van de uitslag van de eerste omloop. De beste rijder start dus als laatste. De resultaten van beide manches worden bij elkaar geteld om de uitslag te bepalen.

Er wordt gereden volgens het FEI Wereldbekerreglement.

Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven.

Koos de Ronde won in 2017 de Menavond van Indoor Wierden