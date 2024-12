Inschrijving minimarathon Het Lunters Vrouwtje geopend

Sinds vorig jaar wordt er een wisselbeker van Het Lunters Vrouwtje uitgereikt aan de best presterende combinatie over twee wedstrijden: de indoor minimarathon in Lunteren én de outdoor minimarathon tijdens het CH Hoekelum in Bennekom. Om mee te doen in de strijd om de wisselbeker die (vorig jaar gewonnen door Lidewij Gelderblom), moet je dus aan beide wedstrijden deelnemen.

Data

– indoor minimarathon Lunteren 22 februari

– outdoor minimarathon CH Hoekelum 29 mei (Hemelvaartsdag) in Bennekom.

Klik hier voor meer informatie over de indoor minimarathon in Lunteren

Klik hier voor meer informatie over de outdoor minimarathon CH Hoekelum

flyer