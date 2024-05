Inschrijving minimarathon Nuenen geopend

Voorgaande jaren werd de wedstrijd georganiseerd op Landgoed Henkelman in Nuenen. Dit jaar is het Landgoed helaas niet beschikbaar en wordt er in plaats van een impulsmarathon een minimarathon georganiseerd op het hoofdterrein van de Coovelse Menners aan de Dubbestraat 4 in Nuenen.

Op het naastgelegen terrein is genoeg parkeergelegenheid, voor overnachtingen kun je contact opnemen met de organisatie. Op zaterdag 6 juli is het mogelijk om vanaf 15:00 uur te verkennen en om 18:00

uur vindt er een briefing plaats.

De eerste deelnemer gaat op zondagochtend om 10.00 uur van start. De jeugdrubriek begint rond het middaguur met aansluitend een tijdsperiode om te verkennen.

Naast de menners zijn ook ruiters welkom voor de zadelrubriek. De ruiters rijden hetzelfde parcours als de menners en starten na de reguliere menwedstrijd.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven