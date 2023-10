Inschrijving minimarathon Steensel nog open

De wedstrijd wordt over 2 manches verreden, waarbij de snelste per rubriek met de winst naar huis gaat. Er is nog een flink aantal startplekken vrij, voor zowel de rubriek aangespannen als onder de man. Inschrijven is dus nog mogelijk!

Geef je snel op door een mail te sturen naar info@stalsmits.nl. Dit kan tot en met 6 oktober.