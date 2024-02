Inschrijving Moerenburg-Tilburg vanaf vandaag geopend!

Op vrijdag komen de deelnemers aan. De terreinen zijn dan open voor verkenning. Op zaterdag zal de dressuur en de vaardigheid door alle deelnemers verreden worden. Zaterdagavond is de altijd gezellige feestavond. Op zondag is de marathon, met een mooi wegtraject door Landschapspark Moerenburg, gevolgd door 6 of 7 hindernissen in het B-traject en aansluitend de prijsuitreiking.

Klik hier voor de inschrijfmogelijkheden

Wil je helpen?

Aan het einde van het seizoen wil je misschien niet meer aan een samengestelde menwedstrijd meedoen, dan is dit een mooie mogelijkheid om een wedstrijd eens een keer van de andere kant te bekijken en je aan te melden als vrijwilliger. Schrijven bij dressuur, meten in de vaardigheid, dagje in een hindernis en/of start/finish in het traject. Er zijn heel veel handen nodig om zo’n wedstrijd mogelijk te maken voor de deelnemers.

Mocht je zin hebben om te komen helpen op een van deze dagen als verkeersregelaar, koerier, in de hindernissen, met stopwatches, bij de dierenarts, of iets dergelijks, meld je dan aan via secretariaat@menwedstrijd.nl. De organisatie kan nog wel wat hulp gebruiken.