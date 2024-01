Inschrijving Paarden4daagse Epe vliegend van start

De 29e editie van dit unieke recreatieve evenement zal plaatsvinden van 4 tot en met 7 juni 2024. Velen plannen hun hele vakantie er rond omheen en zoeken gezellige stallingsadressen in de omgeving van Epe.

500 startplaatsen

Dat de Eper Paarden4daagse populair is, blijkt wel uit het feit dat er op de eerste inschrijvingsdag al zo’n 370 aanmeldingen binnenkwamen. In totaal zijn 500 startplaatsen te vergeven. Als het aantal aanmeldingen groter is, zal er op 1 februari worden geloot. We hopen dat een loting niet nodig zal zijn. De inschrijving blijft open tot 1 mei.

Programma

Tijdens de Paarden4daagse kunnen ruiters en menners vrij een starttijd kiezen tussen 12:30 en 17:00 uur, om vervolgens individueel of in een groep op ontspannen wijze de circa 20 km lange routes in de prachtige Veluwse natuur af te leggen. Bijzonder om te zien hoe zoveel combinaties met de meest uiteenlopende paarden- en ponyrassen samen oprijden.

Op alle dagen van de week zijn er ook allerlei nevenactiviteiten, zoals op maandag een gezellige ‘Ontmoet & Groet’ en clinics voor deelnemers, op dinsdag een ritje met ouderen met een paardentram, op woensdag activiteiten voor kinderen inclusief ponyrijden, op donderdag een spetterende feestavond en ter afsluiting op vrijdag onder grote publieke belangstelling de glorieuze intocht met veel verklede deelnemers en paarden door het dorpscentrum van Epe.

