Inschrijving SWM Texel vervroegd geopend

“We werden gebeld door deelnemers met de vraag waarom ze nog niet konden inschrijven”, vertelt Martine van der Zwaag. “Als je als organisatie zijnde alles tot zover klaar hebt, de informatie voor de deelnemers is compleet en de deelnemers staan zo te popelen om in te schrijven, dan kan je de inschrijving net zo goed eerder openen natuurlijk.” De eerste twee vierspannen hebben zich inmiddels al gemeld.

De wedstrijd zal dit jaar over een iets ander B traject gereden worden. Vanwege het “bouwplan” van de boeren waar de wedstrijd altijd te gast is, zal een aantal hindernissen verhuizen naar een ander stuk grond in de omgeving. Ook voor de dressuurbanen is de organisatie nog in overleg voor een ander stuk grond. Er wordt dus hard gewerkt achter de schermen!

