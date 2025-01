Inschrijving SWM Heukelom geopend

Inschrijven kan via MijnKNHS. Het aantal startplekken is beperkt en de organisatie verwacht dat er veel animo is voor deelname aan de wedstrijd. Schrijf je dus snel in! Bij voldoende inschrijvingen wordt op vrijdagmiddag gestart met de dressuur voor de enkelspan paarden klasse L. Op zaterdag rijden de overige rubrieken dressuur en vindt de vaardigheid plaats voor alle rubrieken. Op zondag starten alle combinaties in de marathon.

Ook vrijwilligers zijn van harte welkom om zich aan te melden en deel uit te maken van dit prachtige evenement. Vele handen maken licht werk en samen zorgen we voor weer een succesvolle editie van de samengestelde menwedstrijden in Heukelom! Aanmelden kan via secretariaat@mensportheukelom.nl.