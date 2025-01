Inschrijving SWM Kronenberg open

Rijders met een startpas kunnen zich inschrijven via MijnKNHS. Rijders zonder startpas, zoals jeugd en hobby rijders, kunnen zich inschrijven via een mail naar het secretariaat: sandrasukel@kpnmail.nl. Je krijgt dan een inschrijfformulier toegestuurd. Buitenlandse rijders met een gastlicentie kunnen zich ook inschrijven via een KNHS inschrijfformulier.

Bij voldoende Z-deelnemers rijd de klasse Z de dressuurproef op vrijdag. Op zaterdag rijden de overige klassen dan de dressuur en voor alle klassen staat dan de vaardigheid op het programma. Zondag staat volledig in het teken van de marathon, die dit jaar gebouwd wordt door Rinie van der Burgt en Bennie Steenblik.

Klik hier voor meer informatie en het KNHS vraagprogramma

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.