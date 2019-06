Inschrijving SWM Tilburg geopend

Vanaf vrijdag is het wedstrijdterrein open voor aankomst en het verkennen van de vaardigheid, hindernissen en de trajecten. Op zaterdag staan de eerste wedstrijdonderdelen dressuur en vaardigheid op het programma.

Op zondag wordt de marathon, met zes hindernissen verreden. Parcoursbouwers Berry van den Bosch en Rob van Erp zorgen voor een uitdagend parcours.

De wedstrijd is opengesteld voor alle klassen, inclusief impulsrubriek en Jonge Paarden. Inschrijven is vanaf nu mogelijk via Mijn KNHS.

