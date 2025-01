Inschrijving SWM Zuidwolde geopend

Als je twee weken voor de menwedstrijden in het buurtschap Steenbergen in Zuidwolde wandelt kun je je het niet voorstellen. Maar in tien dagen tijd vindt er een metamorfose plaats. Een twintigtal mannen en vrouwen zijn dan met de opbouw bezig van de marathon. Parcoursbouwer Anno Zagers zorgt voor een uitdagend en technisch parcours.

Er worden meer dan honderd lange dikke palen in de grond gepoot. Hekken tussen de palen geplaatst en zo ontstaan op Steenbergen zes hindernissen waar later honderd aanspanningen doorheen gaan. Daarnaast wordt er een vaardigheid parcours, twee dressuurringen, een campingterrein ingericht, wasplaats voor de paarden aangelegd, watervoorzieningen gemaakt, mest, afvalbakken, douches en toiletten voor de deelnemers geplaatst. Verder komt er een horecatent die wordt ingericht om een hapje en een drankje te nuttigen. Er worden parkeerterreinen gemaakt om de bezoekers dicht bij de wedstrijd te laten parkeren en een fietsenstalling voor de mensen uit de buurt.

Gezelligste hippische men-evenement van het noorden

De route van de marathon wordt uitgezet, de tijdelijke verkeersborden worden geplaatst. Het strodorp begint met de standhouders z’n vorm te krijgen. De metamorfose heeft zich voltrokken en de finishing touche wordt aangebracht: het plaatsen van masten en hijsen van de sponsorvlaggen, de hindernissen versieren met de sponsorbanners! Het mooiste en gezelligste hippische men-evenement van het noorden staat weer!

De omgeving van het buurtschap Steenbergen met zijn monumentale boerderijen en eeuwenoude bomen zorgt voor een bijzondere sfeer tijdens het evenement. Voor de deelnemers en belangstellenden is het goed toeven op Steenbergen. De samengestelde menwedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de ruim honderd vrijwilligers, de landeigenaren die hun landerijen beschikbaar stellen, de sponsoren, de Gemeente de Wolden en de Provincie Drenthe.

Op zondagavond brengen de menners hun viervoeters weer naar huis en beginnen de heren en dames van de organisatie weer met opruimen van de hekken, palen, balken, tenten, geluid, water- en elektra voorzieningen.

Twee dagen later heeft alles weer z’n plek, om zich weer op het volgend jaar te verheugen. En in het buurtschap Steenbergen heerst weer een serene rust.

