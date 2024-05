Intelligent gereden mendurance in Etten-Leur

Hoewel de omgeving uiteraard erg nat was en de weersvoorspellingen wederom 18 mm regen aangaven, bleek het mee te vallen en kon de mendurance doorgaan.

Organisator Toon Jochems van de gelijknamige menstal vertelt: “Zaterdagmorgen zit ik al om 06.00 uur in de auto om de kilometerbordjes op te hangen. Op de radio werd droog en zonnig weer voorspeld. Nou … ik had de ruitenwissers al aanstaan!”

“Gelukkig bleef het daarna droog hoewel de route voor de menners was er niet beter van geworden. De deelnemers begrepen uiteraard dat het niet aan de organisatie lag, maar toen ze terug kwamen zaten zowel karren, pony’s, paarden en menners onder de modder!”

Toon complimenteert de rijders: “Bij de vetcheck bleek dat de menners intelligent gereden hadden. Alle pony’s en paarden kwamen met een hartslag van minder dan 64 door de keuring. We kijken terug op een geslaagde dag!”

