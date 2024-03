Interessante KNHS College Tour met Ad Aarts

Bondscoach Ad Aarts begon het programma met het bespreken van het Skala. Hij verduidelijkte dat door middel van verschillende praktijkvoorbeelden die in de baan getoond werden. Er waren twee enkelspan paard-rijders (Cindy Benschop en Larissa Jansma) twee tweespan paard-rijders (Stan van Eijk en Erik Evers) en twee vierspannen (Marijke Harm en Harry Streutker).

In de baan was telkens een ervaren en minder ervaren span te zien. Verder werden de dressuur, vaardigheid en marathon uitvoerig gesproken, waarbij telkens teruggevallen werd op het Skala. Het was een boeiende avond, met fijne en paardvriendelijke sport!

(Bewegend) beeld

Was je niet aanwezig, maar ben je wel benieuwd wat er inhoudelijk besproken werd? MenSport & Showpaard heeft de avond vastgelegd met (bewegend) beeld. Dit zal rond de verschijningsdatum van MenSport & Showpaard 3 gepubliceerd worden.

Erik Evers tijdens de KNHS College Tour

