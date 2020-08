Internationale menwedstrijd Exloo in de startblokken

Nadat de geplande wedstrijd eind maart vlak van tevoren moest worden afgezegd vanwege de coronacrisis, greep de organisatie van Exloo de mogelijkheid met beide handen aan toen bleek dat er weer evenementen georganiseerd konden worden.

“Toen bekend werd dat er ook weer paardensportwedstrijden plaats konden vinden, hetzij met beperkt publiek, hebben we direct de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of we op korte termijn de wedstrijd in Exloo weer van de grond konden krijgen. Ook de positieve berichten rondom de Wereldkampioenschappen voor vierspannen in Valkenswaard begin oktober en het WK voor enkelspannen eind oktober hebben bijgedragen aan de beslissing om Exloo weer te organiseren,” vertelt Lieuwe Koopmans van het organisatiecomité. “Wij willen de menners graag de kans geven zich in Exloo op deze WK’s voor te bereiden en voor de deelnemers in de niet-WK rubrieken is onze wedstrijd gewoon super leuk om te rijden.”

Martin Hölle

Tien landen aan de start

De deelnemerslijst telt maar liefst 104 menners uit 10 landen. De meeste rijders komen uit eigen land, maar ook België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Finland, Luxemburg, Hongarije, Australië en de USA zijn goed vertegenwoordigd. Regerend wereldkampioen tweespan paarden Martin Hölle uit Hongarije komt met maar liefst twee tweespannen aan de start!

Deelnemers uit Drenthe en Groningen

Onder de deelnemers bevindt zich ook een aantal menners uit Drenthe en Groningen:

Sietske Flobbe uit Appelscha

Marijke Meeuwissen uit Wittelte

Rudolf Pestman uit Eext

Harry Streutker uit Coevorden

Wolter van der Veen uit Peize

Publiek is van harte welkom maar moet zich van tevoren melden via administratie@hippischcentrumexloo.nl.

Toegang op donderdag 13 augustus en vrijdag 14 augustus is kosteloos.

Toegang zaterdag 15 augustus: € 15.

Toegang zondag 16 augustus: € 10.

Iedereen wordt geacht zich te houden aan de 1,5 meter regel.

Meer informatie, deelnemerslijst en programma: http://www.hoefnet.nl/caiexloo2020