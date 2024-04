Internationale menwedstrijd Kronenberg van start

Na dagen van regen breekt deze ochtend de zon weer door. In ring 1 rijden vandaag van 9:00 uur tot en met 17:00 uur verschillende kleinere rubrieken, zoals de 2* enkelspan pony’s en paarden, de jeugd, paramenners, en de 2* tweespan pony en vierspan pony. In ring 2 is het programma vandaag van 9:30 uur tot en met 15:45 uur gevuld met de rubriek 3* enkelspan paarden.

Morgen rijden de overige klassen hun dressuurproef en zaterdag en zondag staan de marathon en vaardigheid op de planning.

Klik hier voor de startlijsten en het programma van deze week

