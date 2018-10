Internationale menwedstrijd in Bühl

De organisatie staat onder leiding van FEI parcoursbouwer en technisch afgevaardigde Henning Lemcke en FEI veterinair Dr. Laura Oberlin. Het organisatieteam heeft meer dan 20 jaar ervaring en was al meerdere keren succesvol gastheer van diverse regionale kampioenschappen. In 2019 wordt de wedstrijd volledig internationaal. Dit jaar werden de marathonhindernissen al volledig vernieuwd en werd de hoofdring aangepast aan de internationale maten.

Bühl is zeer gunstig gesitueerd nabij de autobaan A5 ten zuiden van Karlsruhe aan de rand van het Schwarzwald.

