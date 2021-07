ISAH Ponydriving Oirschot: Melanie van de Bunt prolongeert tweespantitel

Het verschil tussen Melanie van de Bunt en Rodinde Rutjens was na de marathon minder dan een punt. Rodinde reed in het door Johan Jacobs ontworpen vaardigheidsparcours een bal af op poort 14. Ook haalde ze de tijd net niet, waarmee haar totaalscore 4 strafpunten werd. Melanie liet echter niets aan het toeval over in haar favoriete wedstrijdonderdeel. Ze bleef schijnbaar moeiteloos binnen de toegestane tijd en hield alle ballen op de kegels. Zij won het goud, en net zoals bij het vorige kampioenschap had Rodinde zilver. Cas Hendriks tikte er in de moeilijke combinatie van hindernis 9 een bal af en kreeg daarbij nog 4,16 strafpunten voor tijdsoverschrijding. Hij baalde er zichtbaar van, maar het resultaat was genoeg om zijn podiumplek te behouden: hij werd derde.

Wennen aan de power

De blijdschap bij Melanie van de Bunt was groot. “Ik ben trots op de pony’s. Ze bleven zo strak doorlopen en Tom was heel goed.” Ook over het eerste wedstrijdonderdeel is ze dik tevreden. “In dressuur waren de pony’s mooi ontspannen.” In de marathon vindt ze dat het wel wat beter kan. “Ik was best wat aan het stuntelen. Herbie en Tom zijn nu mijn marathonspan. Ze liepen voor de derde keer naast elkaar. Dit span heeft zoveel wilskracht en power. Daar moet ik aan wennen. Jim en Tom zijn mijn span voor dressuur en vaardigheid. Enne, tja… de vaardigheid blijft mijn favoriete onderdeel.”

