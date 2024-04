Ito Werkman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

In de aanbevelingsbrieven wordt Ito oals betrokken, oprecht en nauwgezet geroemd. Genoeg reden om hem de mooie onderscheiding toe te kennen. In het stadhuis van Groningen werd Ito verrast met zijn lintje, die jaarlijks uitgereikt wordt op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

De inzet van Ito voor het Friese paard is onder andere vanuit het KFPS geroemd. Bij het KFPS – waar Ito zitting heeft in de verrichtingsjury – heeft hij jaren in de ABFP-testen en het Centraal Onderzoek de paarden wegwijs gemaakt in het mennen voordat hij eind 2021 stopte als testmenner. Zo kreeg hij meer dan 3500 paarden en meer dan 30 goedgekeurde hengsten voor de wagen. Ito is al bijna 20 jaar begeleider van het kooiteam dat de hengsten tijdens de eerste bezichtiging begeleidt.

Met zijn eigen paarden haalde Ito menig nationale titel binnen in het mennen. Afgelopen jaar nog won hij met tweespan Marjet en Sofie (Jerke 434) op de Hippiade.

Bron: Phryso

Ito Werkman