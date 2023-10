Jaap de Vries wint Nel Takke bokaal 2023

Weinig foutlozen

De meeste foutlozen waren er bij de pony-enkelspannen. De onderlinge verschillen waren minimaal. Met een razendsnel en stijlvol gereden rondje pakte Dirk Bastiaansen met Boyke de overwinning. Johan van Veluw reed ook foutloos maar kwam slechts 0,17 seconden (!) tekort voor de eerste plek. Derde werd Chantal Vermerris die ook foutloos bleef.

Vervolgens was het de beurt aan de tweespan pony’s. Frans Marijnissen klokte de snelste tijd (144,45) maar tikte er 3 ballen af. Wout Kok hield de schade beperkt tot 2 afgeworpen ballen en won met een eindtotaal van 155,90. Zijn voorsprong op de nummer 2, Raymon Leliveld was minimaal. Raymon reed er ook 2 ballen af, maar verspeelde wat tijd door een hachelijk moment waarin hij even op twee wielen ging. Rowan Timmer startte als laatste en leek op de overwinning af te stevenen omdat er geen ballen leken te vallen. Maar in het laatste deel van het parcours moest poort 12 het toch ontgelden, waardoor hij derde werd.

Jaap de Vries superieur

Zoals ieder jaar was de rubriek enkelspan paard het grootst. Negen finalisten streden om de hoogste eer. Gert Vis van Heemst was de eerste die foutloos bleef met de groot galopperende Bink. Vervolgens was het de beurt aan Cindy Benschop met Liberty. Zij kon de tijd van Gert net niet halen en tikte er bovendien 2 ballen af. Laatste starter Jaap de Vries had in de voorrondes zijn visitekaartje al afgegeven. Opnieuw was hij razendsnel met Matcho. Hij snoepte bijna 2 seconden af van de tijd van Gert Vis van Heemst én liet alle ballen liggen. Naast de eerste prijs won hij ook de Nel Takke wisseltrofee. Deze prijs in de bijzondere vorm van de hoed die Nel kenmerkte, kreeg hij uit handen van Anneke Takke.

Ballenregen

Marcel Marijnissen won de rubriek tweespan paarden en Gerco van Tuijl schreef de overwinning bij de vierspan pony’s op zijn naam. Het regende ballen in deze rubriek. De menner van Waal & Linge was het snelst en reed er het minste aantal ballen af.

Het sluitstuk van de avond was de rubriek vierspan paarden. Daar won Jonas Corten gevolgd door respectievelijk Peter de Ronde en Koos de Ronde.

Klik hier voor alle uitslagen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.