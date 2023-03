Jaarlijkse oefenmarathon Hengelo op 19 maart

Op deze dag is bijna alles mogelijk, het is een echte oefendag. De hindernissen vroegtijdig neergezet en afgevlagd, zodat ze vroegtijdig verkend kunnen worden. Je kunt je voor de afzonderlijke onderdelen (dressuur, vaardigheid en marathon) aanmelden en bijvoorbeeld zelfs besluiten of je een hindernis niet – of misschien juist twee keer wilt rijden. Daarnaast worden de dressuurproeven wel beoordeeld, maar er volgt geen uitslagenlijst..

Kortom, iedereen mag zelf bepalen wat hij of zij wil oefenen!

Locatie: Evenemententerrein ‘De Hietmaat’, Zelhemseweg 15, Hengelo .

Inschrijven met vermelding van (evt.) rijtuignummer, de klasse, soort aanspanning, welke onderdelen en de spoorbreedte voor de vaardigheid. Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven