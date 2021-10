Jachtrit NVTG op de Hoge Veluwe

Er is geen uitgestippelde route. Aan de hand van een kaart navigeren de aanspanningen naar jachthuis Sint Hubertus. Zo kan iedereen op eigen gelegenheid genieten van de herfstkleuren van het schitterende natuurgebied op de Veluwe. Leden van de NVTG betalen 15 euro per persoon, de niet-ledenprijs is 20 euro. Vanaf 10.30 uur is het vertrek vanaf het inspanterrein aan de Houtkampweg in Hoenderloo. Tussen de middag is er een lunchbuffet in het Parkpaviljoen De Hoge Veluwe. Rond 15.30 uur worden de deelnemers dan weer verwacht bij het inspanterrein, waar tijdens de traditionele ‘nazit’ de ervaringen van de rit worden uitgewisseld. Aanmelden voor deelname kan per email bij het secretariaat van de NVTG: [email protected]

