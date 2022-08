Jack Pemberton overleden

Jack Pemberton was voorzitter van de FEI Driving Committee van 1995 tot 2003 en was sinds 1968 actief voor de FEI, onder andere als jurylid mennen. Jack heeft enorm veel betekend voor de paardensport met de mensport in het bijzonder.

Hij was erelid van het FEI Bureau en doneerde de trofee voor de winnaar van de Wereldbekerfinale vierspannen. Deze trofee werd in 2012 voor het eerst uitgereikt aan Boyd Exell.

Uitgebreid bericht volgt later.

Richard Nicoll (l) met Jack Pemberton

