Jacques Poppen wint Para Men Trophy 2018

Jacques Poppen won de finale van de KNHS-Para Men Trophy 2018 met Anniek uit de Poppenkast

Na de wedstrijden in Exloo, Kronenberg en Hellendoorn waren zes menners gekwalificeerd voor deelname aan de finale in Wierden, dat tevens een belangrijke wedstrijd was in de voorbereidingen op het Wereldkampioenschap, dat van 28 augustus tot en met 2 september in Kronenberg wordt verreden.

Na haar overwinningen in de dressuur én in de marathon ging Francisca Den Elzen met haar paard Albrecht’s Hoeve’s Lars met ruim 5 punten voorsprong op Jacques Poppen met Anniek aan kop in het klassement. Poppen startte met Anniek als eerste in de vaardigheid en liet een prachtige dubbele foutloze ronde noteren. Vervolgens werd er snel omgespannen om tweede troef P.P., waarmee de tweevoudig Wereldkampioen derde stond in het klassement, kort voor te bereiden. Poppen wist ook met dit paard foutloos binnen de toegestane tijd de finish te passeren en voerde hiermee de druk op Den Elzen flink op. Helaas tikte de winnares van de Para Men Trophy van de voorgaande drie jaren een balletje van de kegels en liet tijdfouten noteren waardoor ze naar de tweede plaats zakte in het klassement. Jacques Poppen behield met P.P. de derde plaats in de eindrangschikking: “Het was een schitterend vaardigheidsparcours van internationaal parcoursbouwer Arjan Kleinjan, er zat alles in. De tijd was voor mij goed te doen. De paarden hebben het allebei super gedaan,” vertelt een dolenthousiaste Jacques. “Ik dacht gisteren: ‘morgen weet ik met welk paard ik naar het WK ga’, maar ik weet het nu nog steeds niet! P.P. heeft het op routine gedaan, dat bleek wel uit de korte voorbereidingstijd die we hadden na het omspannen. Anniek was ook top, dus ik weet het echt nog niet. Volgende week start ik met beide paarden in de dressuur en de vaardigheid in de pararubriek in Beekbergen. Op basis van de resultaten daar, neem ik een beslissing. Dit was in elk geval al een enorme opsteker, want ik ben het hele seizoen nog niet foutloos geweest in de vaardigheid.”

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor de fotoimpressie.