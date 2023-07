Jeugdbegeleidingsteam werkt toe naar EK 2024

Eén van de grote drijvende krachten achter het jeugdteam was Hans Zumbrink. Na zijn overlijden in april dit jaar, bleek voor de overige leden van het begeleidingsteam hoeveel tijd hij hierin stak. Zij hebben gekeken naar alle werkzaamheden en besloten het team uit te breiden en een nieuwe rolverdeling te maken om het gat op te vullen dat ontstond na het verlies van Hans. Bram Chardon en Christiaan Provoost blijven de trainers. Wim Veldboom heeft de rol van voorzitter en Rowan Timmer doet het secretariaat en penningmeesterschap. Magda Coppoolse is toegetreden tot het begeleidingsteam voor de PR en de in- en externe communicatie. Zij was voorheen vertrouwenspersoon voor de jeugdteamleden en daarvoor wordt nu gezocht naar iemand anders.

Stichting Jeugdmennen in oprichting

Hans Zumbrink was ook al begonnen met de voorbereidingen voor een stichting jeugdmennen om te borgen dat er ook in de toekomst aandacht blijft voor jong talent en Nederlandse deelname aan het EK voor jeugdmenners. Met deze stichting worden organisatorisch en financieel een aantal zaken geformaliseerd en kunnen er sponsors worden geworven. Voor het EK jeugdmennen is er namelijk geen financiële ondersteuning vanuit de KNHS of andere organisaties en daarmee ook geen onkostenvergoeding voor training en begeleiding.

Kweekvijver

Nederland is op internationaal niveau toonaangevend in het mennen. Er is veel jeugdtalent in ons land. Vanuit de mendistricten worden met regelmaat trainingsdagen georganiseerd om de jeugdmenners verder op te leiden. Internationaal zijn er 3 leeftijdscategoriën: Children (12 t/m 14 jaar), Junioren (14 t/m 18 jaar) en Young Drivers (16 t/m 25 jaar). Ze rijden enkelspan pony, enkelspan paard of tweespan pony. Het EK jeugd vormt de kweekvijver voor toekomstig internationaal talent en de jonge menners kunnen op een niveau passend bij hun leeftijd deelnemen.

Goud als doel

Trainer Bram Chardon vertelt: “Na het geweldige succes van vorig jaar gaan we natuurlijk door. Ik ben zelf ook als jonge menner begonnen en ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is voor kinderen die topsportambitie hebben om je met leeftijdgenoten te meten op weg naar het hoogste niveau. Het EK voor jeugdmenners is daar een hele mooie opstap voor. In mijn tijd was die mogelijkheid er helaas niet en moest ik me gelijk meten met de senioren. Met het huidige begeleidingsteam zorgen we ervoor dat de voorbereidingen van Hans niet voor niets zijn geweest. We werken aan een plan op weg naar het EK in 2024. De ambitie is hoog: we willen onze titel prolongeren.”

Aftrap

Binnenkort is de Stichting Jeugdmennen een feit en ondertussen maakt het begeleidingsteam plannen voor 2024. Aan het einde van het wedstrijdseizoen volgt de aftrap met de introductie van de stichting, het begeleidingsteam en de routekaart naar het EK 2024.

Het gouden Nederlandse jeugdteam van Kisber 2022