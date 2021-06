Jeugdselectie training EK deelnemers in Heeze

Op zaterdag reden de deelnemers hun dressuurproef en werden de resultaten besproken op verbeterpunten. Vervolgens was de vaardigheid aan de beurt, waarbij de valkuil was dat de proef tijdens het verkennen te gemakkelijk en voorwaarts bevonden werd. Dit werd duidelijk in de resultaten want juist door het rijden op snelheid gingen meerdere jeugdmenners in de fout. Een belangrijke les!

Zondags stond de marathon op het programma, met enkele piekfijn aangeklede hindernissen op het voorterrein van de manege, waarbij er zelfs een brug opgebouwd was.

De marathon ging van start met het oefenen van de keuring; volgens ‘insiders’ zijn hier al de eerste punten tijdens een wedstrijd mee te behalen. Sommige deelnemers moesten de presentatie wel drie keer overdoen, waarbij de rode gezichten onder de petten hun conditie verraadde. De marathon gaf weinig problemen, hoewel enkele pony’s het niet eens waren met de brug zodat de alternatieve route gereden moest worden.

Volgende maand wordt er in Putten een laatste training georganiseerd, en na het NK Ponymennen in Oirschot wordt de EK-selectie bekend gemaakt.