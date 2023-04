Jeugdteam escorteert Hans Zumbrink naar zijn laatste rustplek

Met een rouwkoets getrokken door een vierspan, gereden door Bram Chardon met Wim de Groot als palfrenier, werd Hans naar het crematorium gebracht. Bij het rouwcentrum stond een erehaag van de leden van de Rijnruiters, jeugdmenners en de vele andere aanwezigen. De aanspanning werd te voet geëscorteerd door leden van het jeugdteam. Zij brachten de baar de aula binnen.

Tijdens de plechtigheid werd duidelijk hoeveel Hans voor de mensport heeft betekend en hoe hij van de sport genoot.

Ook zijn andere passie, zingen, werd herinnerd. Shantykoor De Brulboei, waar hij lid van was, zong een lied ter herinnering aan Hans.

Een dankwoord van Rita Zumbrink

“Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die aanwezig was bij het afscheid van Hans. Het doet me goed om te weten dat hij voor zoveel mensen belangrijk was. Het zal heel moeilijk zijn om zonder hem verder te moeten.”

