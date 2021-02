Jeugdtrainingen Zuid zijn gepland

Het bestuur van Zuid wil vooruit kijken en houdt de trainingen met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen. Deze jeugdtrainingen worden verzorgd door Rodinde Rutjens, Stan van Eijk en Erik Couwenberg. Er komen 4 trainingen en aan het begin van de zomer zal er ook een gezamenlijke wedstrijd volgen.

Jeugdmenners tot 21 jaar uit het zuidelijk District kunnen zich hier voor aanmelden. Wedstrijdervaring is geen must, plezier hebben in de sport en motivatie om nieuwe dingen te leren wél. De geplande data zijn: 13 maart, 3 april, 8 mei (jeugdmendag), 20 juni en een wedstrijd op 26 juni in Geldrop. Het is niet verplicht alle trainingen mee te doen en ook wedstrijddeelname is niet verplicht. Voor de trainingen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Wie zich wil aanmelden voor deze trainingen of meer informatie wil, kan mailen naar [email protected]