Jolanda Koekkoek maakt zich op voor EK Haflingers

Vorig jaar werden Jolanda en Wimaja Nederlands kampioen dressuur, vaardigheid en best gaand op de Nationale Tentoonstelling bij het Equestrian Centre de Peelbergen te Horst aan de Maas. Tijdens deze tentoonstelling strijden trekpaarden en Haflingers om de titel ‘Nationaal Kampioen’ en ook de sportrubrieken zijn dan goed vertegenwoordigd.

“Naar aanleiding van die prestaties vorig jaar, werden we gevraagd om mee te gaan naar het EK Haflingers, en om dan mee toen aan de menwedstrijd. We rijden dan een dressuurproef, een vaardigheidparcours en een marathon”, vertelt Jolanda aan Hoefnet.

Financiële steun

Om de reis en de organisatie eromheen te kunnen betalen, is er een Go Fund Me actie opgericht. “Ik heb nu bijvoorbeeld harde banden onder mijn marathonkoets en we zijn op zoek naar een dressuurkoets. Ik heb namelijk twee verschillende koetsen nodig voor het EK. Daarnaast moet er een FEI paspoort aangevraagd worden, verzekeringen moeten geregeld worden en de reis op zich is natuurlijk al een groot kostenplaatje.”

“Het lijkt me een hele gave ervaring, en ik wil er graag alles aan doen om het goed te doen. Zo reed ik tot vorig jaar alleen dressuur en vaardigheidwedstrijden, maar toen het EK in zicht kwam ben ik ook maar oefenmarathons gaan rijden. Wimaja pakt het in ieder geval super op, dus daar ligt het niet aan!” Wil jij Jolanda en Wimaja steunen richting het EK? Klik dan hier voor de inzamelingsactie

Toekomst

Jolanda heeft Wimaja zelf geboren zien worden. “Voordat ze geboren werd reed ik met haar moeder. Ze lijken veel op elkaar; ze doen altijd hun best en op wedstrijd geven ze altijd nóg meer. Ze hebben veel looplust maar zijn ook hele gehoorzaam. Wimaja is geboren op Haflingerstal Van Steenbergen en is in maart uitgerekend van haar veulen. “Daar kom ik al ongeveer twaalf jaar. Ik ga vaak met de eigenaren naar de keuringen en we overleggen veel over de hengstenkeuzes. Het doel is wel echt de sport, en voor mij de mensport!” Naast Wimaja heeft Jolanda ook haar halfzusje in eigendom. Zij komt uit dezelfde moeder. Het is de bedoeling dat ik haar van de winter, als WImaja het rustiger krijgt door haar dracht, ga beleren. Het wisselt elkaar dus mooi af!”

Klik hier voor meer informatie over het EK Haflingers

Foto: odD fotografie

