Josien de Boer en IJsbrand Chardon Nederlands kampioen!

Josien de Boer

De menster reed met haar pony Zodie Mijn Grensjuweel een sterke marathon en wist haar voorsprong in de vaardigheid verder uit te bouwen. Ingmar Veneman won de zilveren medaille, het brons ging naar Hans Arends.

Hans Arends won de dressuur met zijn nieuwe paard Navarone. Zijn paard liep pas voor de tweede keer een marathon en deed dat heel verdienstelijk. Doordat Hans voor wat langere lijnen koos kon hij zijn eerste plek niet handhaven en won hij het brons.

Ingmar Veneman werd zowel in de dressuur als in de marathon tweede met haar altijd attente paard Siglavy Linada. De menster die vorig jaar brons op het NK won, was bijna een jaar uit de roulatie door een zware operatie en vierde haar rentree met een welverdiende tweede plaats op het kampioenschap.

De 47-jarige Josien de Boer was superblij met haar eerste overwinning op het Nederlandse Kampioenschap. “Ik ben hartstikke blij, ik heb de tranen in mijn ogen. Ik was heel erg zenuwachtig, maar ik heb een goede groom achterop die me steeds maande om rustig te blijven en te focussen. Ik heb echt een toppony, ik ben er trots op, nu op naar het WK volgend jaar!”

Josien de Boer Nederlands kampioene

IJsbrand Chardon

Bij de vierspan paarden ging IJsbrand Chardon na de dressuur al aan de leiding van het Nederlands kampioenschap. Doordat de rubriek tevens een internationale wedstrijd is waarbij ook Wereldbekerpunten verdiend kunnen worden, moest hij na de dressuur Mareike Harm (GER) en Anna Sandmann (GER) voor laten gaan. Door zijn zesde plaats in de marathon, ondanks de gevallen bal in hindernis vier, wist hij voor aanvang van de vaardigheid vandaag naar de eerste plaats te klimmen. Bram Chardon stond na de dressuur vierde, had een bal in hindernis drie, maar wist zich vandaag buitengewoon goed staande te houden in de vaardigheid. Met slechts 0.55 strafpunten voor tijdsoverschrijding wist hij vandaag van de vijfde plaats op de klimmen naar de tweede plaats van het NK én het algemeen klassement! Mareike Harm eindigde als derde en Koos de Ronde werd heel goed vierde.

IJsbrand Chardon werd vandaag voor de 28e keer Nederlands Kampioenschap. 41 jaar na zijn eerste nationale titel verwees Chardon zijn zoon Bram naar de zilveren positie. Koos de Ronde won na een goede wedstrijd brons. De rijders van TeamNL wonnen ook de landenwedstrijd op de fraaie terreinen van Hippisch Centrum Exloo.

“Als je gaat starten met vierspanrijden heb je niet het idee dat je 28 keer Nederlands kampioen wordt”, bekent IJsbrand Chardon. “Vergeet niet dat we altijd sterke rijders hebben gehad. Ik ben in 1981 begonnen, toen had je sterke rijders als Tjeerd Velstra, Theo Weusthof en Ton Monhemius. Later kwamen daar Koos de Ronde, Theo Timmerman en natuurlijk Bram bij. Dat ik tegen zulke rijders 28 keer kampioen geworden ben, dat blijft heel erg mooi.”

Door alle goede resultaten van de Vierspanrijders wist Nederland bovendien de Landenwedstrijd te winnen. Ze eindigden met meer dan 20 strafpunten voorsprong op Duitsland, die als tweede eindigde. Belgie eindigde op de derde plaats.

IJsbrand Chardon in de marathon van het NK

Overige rubrieken

Naast dat de internationale wedstrijd in Exloo het NK voor de Paramenners en de vierspannen was, werd er ook internationale 3* rubriek verreden voor de tweespan paarden en 2* rubrieken voor enkel- en tweespan pony’s en enkel- en tweespan paarden.

Bij de 3* tweespan paarden won Martin Hölle (HUN) de dressuur en de marathon. In de vaardigheid vandaag 4.70 strafpunten maar zijn voorsprong was groot genoeg om met bijan twaalf strafpunten verschil van de nummer twee de overwinning op te eisen. Frank Grimonprez (FRA) eindigde als tweede en de derde plaats was voor Erik Evers (NED).

Bij de 2* enkelspan pony’s ging Kyra Tillie na de dressuur en marathon aan de leiding. Maar doordat haar pony in de laatste marathon uitgleed en daarbij wat schaafwonden opliep, besloot ze zich voor de vaardigheid terug te trekken van de wedstrijd. Daardoor ging de overwinning naar Johan van Veluw (NED), die bijna 10 strafpunten voorbleef op Lea Moulin (FRA). Anna Wiking (SWE) eindigde als derde.

In de 2* tweespan pony’s waren slechts drie deelnemers, allen uit Nederland. Jelle Leliveld trok aan het langste eind, hij eindigde op de hoogste podiumplaats. Marcel Hoevenaars en Lonneke van den Eijnden volgenden op plaats twee en drie.

Bij de 2* enkelspan paarden was Danielle Hoogstraten – Van der Vlis de enige Nederlandse deelnemers. Zij wist haar concurrentie heel knap achter zich te houden door haar overwinning in de dressuur en de vierde plaats in de marathon en vaardigheid. Jens Larsson (SWE) en Cecilia Qvarnström (SWE) maakten het podium compleet.

Martin Hölle