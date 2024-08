Jubilerende CIAT Weert op 22 september

De deelnemers met enkelspannen en meerspannen, pony’s en paarden reizen vanuit heel Nederland, België en Duitsland af naar het Limburgse Weert op zaterdag 21 september. Daar kunnen zij het kegelparcours verkennen en de routier van vijftien km in de mooie omgeving van Weert. Op zaterdagavond vindt de landenavond plaats waarbij iedereen een gerechtje uit zijn of haar eigen land of streek meebrengt.

Op zondag start om 09.00 uur de presentatie, gevolgd door de routier waarna er een barbecue klaar staat voor de deelnemers. ’s Middags is er een kegelparcours met twintig doorgangen. Rond 17.00 uur volgt de prijsuitreiking.

Iedereen is van harte welkom om dit mooie schouwspel met antieke koetsen en mooi geklede dames en heren te aanschouwen aan de Koekoeksweg 7 in Weert.

De entree is natuurlijk gratis!

Klik hier voor meer informatie

