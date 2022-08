Jubileumeditie Geldrop Hippique minimarathon op 15 en 16 oktober

De wedstrijd wordt op 16 oktober verreden in de hal van Manege Meulendijks, maar wanneer net als voorgaande jaren veel deelnemers zijn, wordt er ook op 15 oktober gereden en gestreden.

De wedstrijd bestaat uit twee manches en een finale direct na de voorrondes per rubriek. Er wordt gestart in kleine groepen in de rubrieken: enkelspan pony, tweespan pony’s, enkelspan paard, tweespan paarden en langspannen, waardoor de wachttijd tussen de twee manches gering is. Er is een maximum aantal van inschrijvingen; indien nodig wordt er een wachtlijst opgesteld.

Opgeven is mogelijk tot 8 oktober.

Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier

