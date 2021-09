Jumping Indoor Maastricht 2021 gaat niet door

“Aan dit moeilijke besluit ligt de grote onzekerheid die er nog steeds heerst omtrent de ontwikkeling van het Covid-19 virus ten grondslag. Hierdoor zijn de gezondheids-, maatschappelijke- en financiële risico’s te groot”, aldus Ward Vleugels, voorzitter van Stichting JIM.

Dit betekent dat ook de kwalificatie voor de FEI Driving World Cup Maastricht dit jaar komt te vervallen.

Alternatieve activiteite

De organisatie begrijpt dat dit weer een grote teleurstelling is voor de (internationale) paardensportwereld, het publiek en de sponsoren. Om de pijn van het wachten tot JIM editie 2022, dat zal worden gehouden van 4 t/m 6 november, enigszins te verzachten worden er voor verschillende doelgroepen een aantal verrassende alternatieve activiteiten op touw gezet. Deze zullen eind dit jaar en in de eerste helft van 2022 plaatsvinden voor zover de omstandigheden rondom het Covid-19 virus dit toelaten.

Voor alle paardensportfans zullen er virtuele activiteiten worden georganiseerd op de sociale media kanalen van Jumping Indoor Maastricht. Hier zal binnenkort inhoudelijk meer over worden bekendgemaakt.

Sponsor event

Voor de hoofdsponsoren wordt er een exclusieve netwerkbijeenkomst georganiseerd waarvoor een topspreker wordt aangetrokken. De effecten van Corona, zowel op maatschappelijk-, economisch- en gezondheidsvlak zullen tijdens dit event aan de orde komen.

JIM Paardenparade

De JIM Paardenparade was een nieuw initiatief voor de aankomende editie. De organisatie wil dit initiatief wel doorgang laten vinden. Bedrijven en instellingen kunnen een kunststof paard of pony op ware grootte aankopen en deze door hun medewerkers, leerlingen of bewoners laten beschilderen en/of decoreren. Dit paard zou dan met name in de weken voor en tijdens de week dat JIM gehouden zou worden, tentoongesteld kunnen worden. Een ideale manier om maatschappelijke betrokkenheid te creëren en tegelijkertijd JIM, de paardensport en de stad Maastricht te promoten.