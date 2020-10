Jumping Mechelen geannuleerd na laatste Belgische corona-update

De organisatie was zeer gemotiveerd, maar de laatste Belgische maatregelen tegen de corona-pandemie laat haar geen andere keus dan annuleren, wat ook betekent dat de drie FEI World Cups (jumping, dressuur en vierspannen) geen doorgang vinden.

De jubileum editie van Jumping Mechelen wordt in 2021 weer georganiseerd in de vertrouwde Nekkerhal in Mechelen, waar de 40-ste verjaardag van het evenement gevierd gaat worden.

Op dit moment staan er vooralsnog drie FEI wereldbekerwedstrijden voor vierspannen op de kalender:

Budapest (HUN): 28 en 29 november

Geneva (SUI): 12 en 13 december

Leipzig (GER): 15 – 17 januari

De finale wordt verreden in Bordeaux (FRA), op 6 en 7 februari

