Kaas voor prijswinnaars dressuurwedstrijd Barsingerhorn

Het ochtendprogramma werd gestart met de impuls- en jeugdrubriek en de Bixie. Na de eerste serie proeven werd er door de jury een aantal tips gegeven om de tweede proef nog beter te rijden, de resultaten daarvan waren direct terug te zien.

Bij de jonge Niels van de Handel en zijn pony Sam spatte het plezier er vanaf. Hij reed keurig en verdiende een lintje, prijsje en Bixie stempel.

Daarna was het de beurt aan de wedstrijdmenners. De eerste prijs in rubriek tweespan paarden, klasse L was voor Inge Hens die met haar prachtige tweespan Friezen 200,5 punten. Zij had daarmee de hoogste score bij jury Van de Munnik en mocht het kaaspakket meenemen naar Friesland.

De dag werd afgesloten met de klasse M en ZZ, door jury Beers beoordeeld, waarbij de hoogste score en eerste prijs in de klasse M voor Esmee Kramer was met haar stoere Fjord Lensvik, Ook zij nam een heerlijk kaaspakket mee naar huis.

Op zondag 12 maart organiseert Bucephalus weer een dressuurwedstrijd, inschrijven kan nog tot en met 5 maart.

