Kaatsheuvelse Paardendagen op 21 en 22 september

Op zaterdagmiddag wordt een Team-wedstrijd gehouden. Een team bestaat uit een aanspanning en een ruiter. Vanwege de tijdsplanning is er een beperkte hoeveelheid plaatsen beschikbaar, dus wil je dit niet missen: geef je dan snel op! Verder is er een kindermiddag met twee mendemonstraties en leuke kinderactiviteiten zoals een stokpaardje knutselen, waarmee je een echt parcours kunt proberen. Ook is er een schminkhoek,een pony knuffelhoek, dino’s en heerlijke pannenkoeken.

Op zondag is er een minimarathon, meetellend voor de Brabantse Men Competitie. Wil je meedoen, geef je dan snel op.

Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier

flyer