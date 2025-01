Kaatsheuvelse Paardendagen op 22 en 23 maart

Op zaterdag wordt tussen 12.00u en 14.00 uur een kennismakingsronde verreden. Dit houdt in dat een aanspanning vijf minuten lang zonder enige wedstrijddruk vrij in het parcours rond mag rijden. Er wordt geen klassement opgemaakt; het is uitsluitend oefenen voor bijvoorbeeld jonge paarden of beginnende menners. Schrijf hier tijdig voor in want de tijd (en dus het aantal deelnemers) is beperkt.

Na 14.00 uur wordt de zadelrubriek van de minimarathon verreden.

De zondag staat als vanouds in het teken van de traditionele en gezellige minimarathon. Aanmelden kan via MijnKNHS en / of het sturen van een email naar het nieuwe email-adres.

