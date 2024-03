Kampioenen dressuur Mendistrict Oost bekend

Pony's

In de klasse B maakte vooral Anouk van de Beek met Orchard Jus indruk. De hoefsmid uit Putten maakte eerder al veel furore met haar pony Magic. Orchard Jus lijkt haar nieuwe topper te worden. De donkerbruine merrie had nog enkele spanningsfoutjes, maar liet steeds haar talent zien. Met een gemiddelde score van 204.5 stond ze acht punten los van de nummer twee, Gerlinda Vrijhof-van den Berg met Bibi.

In de klasse L ging Anouk de Geijter, dochter van de bekende menster en instructrice Cornelie de Geijter aan kop met haar prachtige palomino, Lennox. De nummer twee in deze rubriek, Lobke Weijers met Reflection moest twaalf punten toegeven op de kampioen.

De klasse M was geen overvolle rubriek, maar wel eentje met veel kwaliteit en werd met overmacht gewonnen door Femke Boot met Kate van de Koerberg. Ondanks dat dit een kleine pony is, toonde de jury zich blij verrast door het schakelvermogen van deze pony, die opvallend goed kon verruimen. De gemiddelde score bedroeg maar liefst 214.5.

Wim van den Brink legde beslag op de kampioenstitel in de gecombineerde klassen: B, L, M, Tweespan. Zijn Barry en Peuk zijn duidelijk een eenheid en spannen goed samen. De nummer twee, Mary Bakker-van Bijnen beproefde haar geluk ook in de klasse L, Enkel met Rianwyn Armani, maar viel toen net buiten de prijzen. Naast Engelschman Surprise liep Rianwyn Armani probleemloos naar een tweede plek.

Winnares in de gecombineerde klasse Z/ZZ werd Manoek van Ewijk uit Oldebroek met haar routinier Darlinca. De Haflinger heeft al meerdere titels gewonnen en valt altijd positief op door haar werklust. Manoek runt samen met haar partner Cor Veldhoen het hippische bedrijf MVE Equi. Met een gemiddelde score van 205 liep ze elf punten uit op de concurrentie.

Wim van den Brink & Mary Bakker-van Bijnen

Paarden

Chantal Hekkert-Ogink is al jaren een bekende naam in de menwereld en heeft al de nodige titels op naam gezet. Deze editie van de districtskampioenschappen wist ze zelfs beslag te leggen op maar liefst twee kampioenstitels. In de klasse B won ze met Herenbrink’s Do en de hoge score van 214.75. In de klasse L ging ze aan de leiding met de leidsels in handen van Baukje A. In de klasse B hield ze Sandra Bentum met Mans achter zich. In de klasse L was Henk van de Weerd met Blakt’s Django.

Sanne de Lang rijdt meestal tweespan met haar paarden, Delphine en Larda. In Wierden stelde ze beide vosmerries in Enkelspan voor. Met Delphine viel ze in de klasse L net buiten de prijzen, met blikvanger Larda won ze wel de klasse M. Een opvallend mooi paard met een hele fijne manier van bewegen. Sanne kreeg het mennen met de paplepel ingegoten, want haar grootvader Herman Valk is altijd een enthousiast menner geweest en als het even kan volgt hij de wedstrijden van zijn kleindochter nog steeds.

Het was een drukke dag voor de wedstrijdsecretaresse Desiree van Lambalgen-van Hierden: “Het was een hele mooie wedstrijd en ik heb van bijna alle kampioenen een mooie foto kunnen maken. Alle prijzen waren gesponsord door de PLUS in Wierden en daar waren we heel blij mee. Er was ook nog een aantal extra prijzen door Garvo Fyto Horsefeed. Normaliter gaan deze prijzen naar de winnaars, maar deze keer waren ze voor de hekkensluiters van de rubrieken en daar waren de deelnemers heel blij mee!”

Chantal Hekkert-Ogink won in de klasse B en L

