Kandidaat rijdersvertegenwoordiger James Fairclough

De zeer ervaren Amerikaanse vierspanrijder James Fairclough zal op het Wereldkampioenschap in Tryon deel uitmaken van het Amerikaanse team. Met zijn zestig jaar brengt hij een schat aan ervaring in de mensport mee: meer dan 30 jaar is hij actief in de samengestelde mensport. Daarnaast heeft hij in de afgelopen ruim 20 jaar deel uitgemaakt van verschillende commissies. In het dagelijks leven is hij CEO van het succesvolle familiebedrijf Fairclough Fuel.

Motivatie

James maakt zich sterk voor de promotie van de mensport en welzijn van het paard. Over zijn kandidatuur zegt hij het volgende: ‘Communiceren is de meest effectieve manier om verandering te bewerkstelligen. Als ik gekozen word, zou ik georganiseerde forums willen op de wedstrijden waar rijders hun zorgen kenbaar kunnen maken. Deze forums kunnen dan ook worden gebruikt om informatie van de FEI direct aan de rijders over te brengen. Voorstellen en commentaar van menners kan dan naar de FEI worden gebracht ter bespreking. Ik heb met deze manier van werken goede ervaringen opgedaan toen ik voorzitter was van de mencommissie van mijn nationale federatie. Je krijgt zo een open discussie. Ik was het niet altijd eens met de ideeën uit de groep, maar ik heb altijd onafhankelijk de voorstellen en opmerkingen van actieve menners overgebracht.’ Als concreet voorbeeld noemt James de huidige dressuurscores. ‘Ik wil graag horen wat men vindt van het idee om de hoogste en laagste punten te laten vervallen, zoals bij andere sporten. Bij de gewone dressuur is dit voorstel teruggetrokken, maar mennen is weer heel iets anders.’

Ups en downs

Tot slot voegt hij toe: ‘Ik ken de sensatie van de hoogste trede op het podium en het winnen van teamgoud. Maar ik weet ook hoe het is om op een WK geëlimineerd te worden. Als ik gekozen word, verzeker ik je dat je stem wordt gehoord.’

Klik hier om je stem uit te brengen

Bekijk hier het CV van James Fairclough

Klik hier voor de Facebook pagina van James Fairclough