KBRSF-mencommissie: Mark Wentein neemt leidsels over

In België wordt, vanwege de verdeling van het land in Vlaanderen en Wallonië, de sport vanuit twee organisaties bestuurd en financieel ondersteund. Voor officiële instanties zoals de FEI kan slechts één sportbond de aanspreekpartner zijn en dat is de KBRSF, die wel uit de leden van beide organisaties wordt samengesteld.

Soms moeten er dus oplossingen ‘op zijn Belgisch’ tot stand komen, waaronder de wissel in het voorzitterschap, om het binnen deze sporttak te kunnen laten werken. De organisaties zijn het er over eens dat alle neuzen binnen de mencommissie dezelfde kant op moeten staan om de mensport in België en internationaal voor iedereen correct te behartigen.

Samenstelling KBRSF mencommissie

De KBRSF mencommissie bestaat uit:

Voorzitter : Mark Wentein (PSV)

Vicevoorzitter: Françoise Lienart-Thiry (LEWB)

Leden LEWB:

Félix Marie Brasseur

Philippe Lienart

Michel Pirotte

Leden PSV:

Pieter Coudyzer

Maura Delaere

Wim De Poorter

KBRSF mencommissie-voorzitter Mark Wentein