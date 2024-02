Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (1): Demi van Bree

Demi van Bree reed tot voor kort onder het zadel, omdat ze ervan overtuigd was dat mennen ‘een sport voor oude mensen’ was. Inmiddels is het tegendeel bewezen, Demi rijdt nauwelijk meer onder het zadel en presteert goed in de klasse M samengesteld met haar pony Barry (v. Onbekend), waarmee ze is opgenomen in het Perspectieventeam.

Demi begon met dressuur onder het zadel en maakte later de overstap naar het springen. “Daarin zit iets meer actie natuurlijk”, aldus Demi. Toen ze de overstap van de pony’s naar de paarden maakte, verloor ze langzaam haar plezier in de sport. “Bij de paarden gaat het er een stuk individueler aan toe dan bij de pony’s. Dat was zó’n groot verschil. Bij het mennen gaat het er natuurlijk anders aan toe. Daar ben je een weekend met zijn allen op pad, mensen gunnen elkaar het beste en staan voor elkaar klaar als dat nodig is. Dat geeft een hele andere beleving dan dat je een parcours van twee minuten springt en daarna weer naar huis gaat.”

Fries, springpaard & Barry

Demi ontdekte de mensport via haar vader. “Doordat hij erg druk is met ons meubelbedrijf, zocht hij een hobby voor ontspanning. Hij kocht een fries en reed die onder het zadel, maar hij viel er vaak vanaf. We besloten de Fries daarom voor de wagen te laten beleren door Berry van den Bosch, zodat mijn vader er niet meer af kon vallen.”

Achteraf bleek hij ook voor de wagen niet zo braaf en heeft daarom inmiddels een ander huis. “Doordat het met de Fries niet wilde vlotten voor de wagen, ben ik er toen achter gaan zitten. Ik had meer ervaring door het rijden onder het zadel en ik ben het mennen toen nog leuk gaan vinden ook!” Demi besloot haar springpaard ook te beleren. “Als ik daaraan terugdenk hadden er heel veel dingen beter gekund, maar ik heb dat wel met veel plezier gedaan. Met hem heb ik uiteindelijk ook een paar wedstrijden gereden, maar hij was natuurlijk niet gemaakt voor die sport. Hij was te groot en niet genoeg dressuurmatig onderlegd, maar dat was op dat moment prima.”

Ondertussen kocht Demi’s vader een menpony om recreatieve bosritten mee te maken. “Dat was Barry. Hij bleek al snel te fel te zijn voor mijn vader, die nog niet veel ervaring had. We hebben daarom geruild: mijn vader ging verder met mijn springpaard en ik met Barry. Dat was in 2018.” Inmiddels rijden Barry en Demi SWM klasse M en zijn voor 2024 opgenomen in het Perspectieventeam. In eerst instantie reden de twee vooral recreatief, meer kenden ze beide ook niet. Door lessen te nemen van Berry van den Bosch, verschoof de focus naar de wedstrijdsport.

