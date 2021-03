Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (11): Kim de Groot

Kim de Groot uit Maarssen - 19 jaar – enkelspan paard

‘Ik zit in het derde jaar van de opleiding dier- en veehouderij aan de HAS Hogeschool en ik wil later daarmee het melkveebedrijf bij ons thuis van mijn vader overnemen. Ik mende eerst alleen met mijn tweespan Welshes, maar omdat ik mezelf graag wilde selecteren voor het EK jeugd in 2020 en één van de pony’s nog te jong was voor internationale wedstrijden, ben ik met onze Gelderse merrie gaan mennen. Eerst mende alleen mijn moeder met haar en trainde ik haar alleen onder het zadel. Nu mennen we allebei met haar en staan de Welshjes op een lager pitje qua wedstrijden.’

Over het paard

‘Ik rijd met Gareska (Vitens x Fortissimo), een door ons zelf gefokte Gelderse 10-jarige merrie van 1.66 m. We doen bijna alles met dit paard. Zelf train ik haar niet alleen aangespannen, maar ook onder het zadel. We springen, dressuren, mennen en crossen met haar en hebben haar zelf opgeleid tot het huidige niveau. Door de veelzijdigheid en het nuchtere, betrouwbare karakter van het Gelderse paard kunnen we veel met haar doen. Zo werd ik in 2019 met dit paard kampioen veelzijdigheid op de sportdag Gelders paard.’

Veelzijdig trainen

‘Het trainen van een paard en daarmee vooruitgang zien vind ik ontzettend gaaf. Dat je harde werk beloond wordt, is altijd een heel fijn gevoel. En dan niet alleen het mennen, maar dat in combinatie met onder het zadel trainen. Ik merk dat ik veel baat bij heb dat Gerritje (de roepnaam van Gareska, red.) al veel onder het zadel kan. Hierdoor kan ik problemen waar ik tegenaan loop voor de wagen oplossen onder het zadel en andersom. Ook het gevoel dat je meekrijgt onder het zadel is handig bij het mennen.’

Wat hoop je te leren en wat wil je bereiken?

‘Ik hoop te leren met het perspectieventeam om nog meer door te ontwikkelen en een echt team te vormen samen met het paard maar ook met de mensen er om heen. Ik hoop nog heel veel plezier te beleven in deze sport. Maar ook hoop ik om samen als team hoger in de sport te komen, niet alleen met mennen maar ook onder het zadel. Door de begeleiding die we nu krijgen van mijn dressuurinstructeur Jeroen de Bree en meninstructeur Hans Zumbrink en nu ook bij het perspectieventeam merk ik dat we – zowel Gerritje als ik – veel stappen maken en iedere wedstrijd vooruitgang boeken.’

Behaalde resultaten

Kim rijdt sinds januari 2020 menwedstrijden met Gareska, met als belangrijkste resultaten:

– Districtskampioen B dressuur

– Districtskampioen L vaardigheid

– Eerste op SWM Texel 2020 (hun eerste samengestelde menwedstrijd)

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.