Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (2): Sarah Nollen

Sarah Nollen is geboren en getogen op een veeteelt- en akkerbouw bedrijf in Moerdijk. Doordat er genoeg ruimte op de boerderij was, kreeg Sarah op jonge leeftijd een Shetlandpony. “Ik ben vrij lang van mezelf, dus toen ik er op tienjarige leeftijd te groot voor werd zei mijn vader: ‘Verkoop hem maar’. Dat vond ik natuurlijk geen goed plan, haha! Ik heb hem toen ingespannen en dat was het begin van mijn mensport-carrière. En ik moet eerlijk zeggen, vanaf het begin af aan heeft mijn vader altijd bij me achterop gestaan.”

Geen toeval

Sarah heeft veel ervaring met het opleiden van (jonge) paarden. “Zadelmak maken doe ik zelf, het beleren voor de wagen laat ik altijd door anderen doen. Ik heb Kyra eerst zadelmak gemaakt en alle stemhulpen geleerd. Daarna is ze pas voor de koets gegaan.” Sarah is werkzaam voor een Nederlandse springruiter. Ze rijdt daar paarden voor buitenlandse klanten, leidt paarden op en maakt ze klaar voor de verkoop. Daarnaast heeft ze óók nog haar paardenfotografie-bedrijf. “Ik heb de opleiding paardenhouderij en bedrijfsleider gedaan in Breda. Door mijn studie ben ik ongeveer zeven jaar geleden via een stage terecht gekomen bij de stal waar ik nu werk. Ik had het daar super naar mijn zin en ben er daardoor niet meer weggegaan.”

Toch is Sarah blij dat ze ment. “Het springen is een stuk individueler. Ik vind het teamverband, de gezelligheid en de sfeer op menwedstrijden veel leuker. Ik vind het vooral leuk dat ik mijn sport met mijn familie kan delen.” Sarah rijdt Kyra ook onder het zadel. “Wat dat betreft ben ik een echte enkelspan-rijder. Ik vind het heel belangrijk om mijn paard onder het zadel te gymnastiseren en om haar goed door haar lijf te krijgen. Het is daarom niet toevallig, dat ik met een paard rijd in plaats van met een pony.”

Puntjes op de 'i'

Sarah rijdt samengesteld klasse L en hoopt in 2024 de overstap te kunnen maken naar het M. Ze wordt begeleid door Glenn Geerts. “Daarvoor moeten de puntjes nog wel op de ‘i’, vooral in de marathon. Je ziet in de uitslagen dat we daar wat op verliezen. Het is niet zo dat we daardoor laatste worden, maar we leveren wel in op het dressuurresultaat.”

Het perspectieventeam krijgt begeleiding van Ad Aarts en Mark Weusthof. “Ik had niet echt verwacht dat we opgenomen zouden worden in het Perspectieven team, omdat Kyra zich niet helemaal van haar beste kant liet zien. Ze was erg gespannen en dat kwam in de vaardigheid tot uiting. Ik hoop dat Ad Aarts en Mark Weusthof me kunnen begeleiden bij de overgang naar het M. Mark Weusthof is natuurlijk super goed in het trainen van de marathon, dus ik hoop dat hij die uitdaging met ons aangaat. Kyra is nu negen jaar oud, dus qua leeftijd kan ze het werk inmiddels aan. Die puntjes op de ‘i’, daar gaan we voor. Uiteindelijk zou ik graag internationaal willen starten, maar dat komt wel als we daar klaar voor zijn. Dat hoeft niet binnen nu en één jaar.”

Foto: Marleen van Straaten

